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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023, 13:14 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023, 13:23

Tem Otoyolunda tekeri patlayan tanker alev alev yandı

Olay, saat 11.00 sıralarında Tem Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silivri’den Çatalca istikametine seyir halinde olan Adem yılmaz kontrolündeki 41 F 9458 plakalı tutkal yüklü tanker tekeri patlayınca bir anda alev aldı. Sürücü Yılmaz alev alan aracı sağ şeride çekerek inip uzaklaştı. Yapılan ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, Tem otoyolu Silivri’den Çatalca istikametine bir süre trafiğe kapandı. Olayda yaralanan olmazken tanker kullanılamaz hale geldi. yapılan çalışmalar sonrasında yol trafiğe tekrar açıldı.

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