Haberler Yaşam Videoları TEM otoyolunda otomobil önce otobüse sonra bariyerlere çarptı: 2 yaralı

TEM otoyolunda otomobil önce otobüse sonra bariyerlere çarptı: 2 yaralı

TEM otoyolunda otomobil önce otobüse sonra bariyerlere çarptı: 2 yaralı
13.12.2022 09:20

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:51
Kamyon lastiğinin patlamasıyla...
Yaşam 02:16
Selver hemşireye gözyaşlarıyla...
Yaşam 00:43
Siirt’te bir evin damında...
Yaşam 00:44
Fırtınada uçma tehlikesi...
Yaşam 00:53
Göçmen kaçakçılığı yapan 13...
Yaşam 00:44
Aracına akaryakıt doldururken...
Yaşam 03:12
İstanbul’da akıl almaz kaza...
Yaşam 03:06
İstanbul kabusu yaşadı! Uçan...
Yaşam 06:04
Genç kıza asansörde bıçaklı...
Yaşam 05:22
Diyarbakır'da kasım ayı...
Yaşam 01:10
Lüks site önünde kanlı...
Yaşam 00:36
Jandarmadan tarihi eser...

TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce yolcu otobüsüne sonra da bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaşam Videoları

Kaza saat 02.30 sıralarında TEM otoyolu Gölyaka Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine seyreden Melay Y.'nin kullandığı 34 FOZ 121 plakalı Fiat marka otomobil, Gölyaka gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Hüseyin K. idaresindeki 67 DL 033 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Yolda savrulan otomobil daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Melay Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Merve D. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaparken yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA