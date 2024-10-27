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TEM Otoyolu'nda motosiklet kazası: 2 ölü
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TEM Otoyolu'nda motosiklet kazası: 2 ölü

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024, 08:37 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024, 08:37

Kaza saat 03.00 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan 34 KKL 483 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Motosiklet kazanın etkisiyle yolda devrildi. Motosikletin üzerinde bulunan 2 şahıs da kazanın etkisiyle yola savruldu. Her iki şahıs da olay yerinde hayatını kaybetti. Şahısların üzerlerinden kimlik çıkmadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri yolu geçici bir süreliğine trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından her 2 şahsın da hayatını kaybettiğini doğruladı. Olay yeri inceleme ekipleri yaşanan kaza ile ilgili incelemelerde bulundu. Yol temizleme ekiplerinin kaza yerini temizlemesi sonrası kazaya karışan motosiklet bir çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Cenazelerin de ambulanslara taşınmasının ardından yol kontrollü olarak araç trafiğine açıldı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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