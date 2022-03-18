TEM otoyolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle birbirine yakın 2 ayrı noktada 1 kamyon, 2 kamyonet ve 2 binek aracın karıştığı 2 ayrı kazada 1’i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası İstanbul istikametinde durma noktasına gelen trafik drone ile görüntülendi. Kaza saat 13.45 sıralarında TEM Otoyolu Kumburgaz mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 JU 6050 plakalı kamyon sürücüsü yoğun kar yağışı nedeniyle aniden yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen 47 KS 138 plakalı kamyonet ve 52 AK 114 plakalı kamyonetler aniden durunca 3 araç çarpıştı. Kazada kamyonetlerde bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaşanan kazanın yaklaşık 100 metre gerisinde ise aniden fren yapan 2 otomobil çarpıştı. Bu kazada da 1 kişi yaralandı. 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrasında TEM İstanbul istikametinde trafik durdu. Ekiplerin çalışmasıyla trafik kontrol şekilde akmaya başladı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.