TEM Otoyolu’nda kaza: Otomobil ikiye bölündü

TEM Otoyolu’nda kaza yapan otomobil, ikiye bölündü. Olayda otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kaza saat 09.30’da TEM Otoyolu Eyüpsultan Güzeltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 UM 065 plakalı otomobil ile seyreden sürücü Tarık Polat, kavşağı kaçırınca son anda manevra yapmak istedi. Kontrolden çıkan otomobil, 34 DKJ 485 plakalı araç ile çarpıştı. Feci kazada Polat'ın kullandığı otomobil, ortadan ikiye bölündü. Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarık Polat ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi ağır yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı.