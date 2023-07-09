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TEM Otoyolunda kaza: 1 kişi ağır yaralandı

TEM Otoyolunda kaza: 1 kişi ağır yaralandı
09.07.2023 09:56

OTOMATİK OYNAT

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Kazada 1 kişi ağır yaralandı.Kaza Seyrantepe Tem Otoyolu Ankara istikametinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 41 H 8448 plakalı otomobil orta şeritte arıza yaptı. Bu sırada seyir halinde olan Mesut Geliç hakimiyetindeki 34 GAF 301 plakalı kargo minibüsü, arıza yapan araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri kontrollü şekilde yolun tek şeridini trafiğe açtı. Kazanın ardından otoyol üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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