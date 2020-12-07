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TEM Otoyolu’nda feci kaza! Tırın sıkıştırdığı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

TEM Otoyolu’nda feci kaza! Tırın sıkıştırdığı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
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Son dakika haberi... TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii yan yolda tırın sıkıştırdığı otomobil yol ortasında bariyerlere saplandı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen otomobildeki kadın sürücü yara almadan kurtulurken, hafif şekilde yaralanan yanındaki ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, sürücüyü sıkıştırarak kaza yapmasına neden olan tır şoförünü arıyor.


Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yol Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda 34 SP 8874 plakalı Audi A3 marka otomobille seyir halinde olan Sevtap Orhan'ı yol ayrımına geldiği esnada plakası belirsiz bir tır sıkıştırdı.


Panik yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol ortasında bariyerlere saplandı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçtaki sürücü Orhan, burnu bile kanamadan kurtulurken, yanındaki ise hafif şekilde yaralandı.



Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kişiyi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.


Sürücü Orhan ise kaza nedeniyle bir süre şok geçirdi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yapmalarının ardından tutanak tuttu. Çalışmalar sonrasında kazaya karışan araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.



Polis ekipleri, sürücüyü sıkıştırarak kaza yapmasına neden olan tır şoförünü arıyor.

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