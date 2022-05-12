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TEM otoyolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

TEM otoyolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
12.05.2022 09:06

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Gaziosmanpaşa Viyadüğünde otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere girdi. Otomobilin içinde sıkışarak hayatını kaybeden sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza, Gaziosmanpaşa TEM otoyolu Ankara istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli olan 07 ANB 715 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Ayat (26) bir anda otomobilin hakimiyetini kaybederek bariyerlere girdi. Bariyerlere çarparak kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde sıkışan Emre Ayar kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde sıkışan Emre Ayat’ın sağlık durumunu kontrol etti. Yapılan kontrollerin ardından Emre Ayat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışmalarını bitirdikten sonra otomobil içinde sıkışarak can veren Emre Ayat itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla araç içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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