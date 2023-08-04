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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 22:01 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 22:24

Telefonda tartıştığı arkadaşını cami önünde vurdu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, telefonda alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını cami önünde tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Seymen Sokak'taki Veysel Karani Camii önünde meydana geldi. Olaydan bir saat önce Serdal Y. (39) ve arkadaşı Rüştü B. (40) Whatsapp'tan mesajlaşmaya başladı. İddiaya göre alacak-verecek nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından iki arkadaş cami önünde buluştu. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Rüştü B., Serdal Y.'yi iki bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan Rüştü B.'yi arıyor.

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