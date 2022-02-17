Telefon dolandırıcılığı uyarıları faydasız kaldı, sahtekarlar bu kez ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'yı kandırdı

Dolandırıcılar, artık bir 'alo' kadar yakındı! Kurban bu kez ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'ydı. İstanbul Şişli'de oturan Narlı'nın 4 Şubat günü telefonu çaldı. 'Ben polis memuru Ahmet Ateş' diyen dolandırıcıya inandı. Banka hesaplarının başkaları tarafından ele geçirildiğini öğrenince büyük şok yaşadı. İddiaya göre dolandırıcı, ünlü profesöre tüm kimlik bilgilerini, hangi bankada ne kadar parasını olduğunu söylemesi üzerine paniğe kapıldı. 'Parolamız Barış-Pınar olacak' diyen çetenin tüm dediklerini yaptı.



ÖNCE PAROLA SONRA PARA

Önce, farklı bankalardaki parasını tek hesaba aktardı. Ardından Etiler'deki şubeye giderek tüm parasını çekti, kasadaki 2 adet burma bilezik ve altın köstekli gerdanlığı bir çantaya topladı. Evine giden sahte polisin 'Barış' parolasını 'Pınar' diyerek yanıtladı. İçinde yarım milyon liralık para ve ziynet eşyası olan çantayı dolandırıcıya uzattı! Ancak sahtekarlar bununla da kalmadı. Prof. Dr. Narlı'yı yeniden arayarak başka bir hesabının daha tespit edildiğini açıkladı. Şüphelenerek avukat arkadaşını arayan Narlı, dolandırıldığını anladı! Soluğu karakolda aldı. Şüphelilerden Mustafa S. gözaltına alındı.



PROFESÖRLERİ SEÇİYORLAR

Ünlü profesörler, dolandırıcıların hedefi haline geldi. İstanbul Bebek'te yaşayan emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel (79) de geçtiğimiz ay aynı şikayetle Emniyet'e gitti. Çeteye, 10 günde 10 milyon lira kaptırdığını söyledi. Ünlü doktor Prof. Dr. Canan Karatay da telefon dolandırıcılarına 50 bin dolar ve 10 bin lirasını teslim etti! Savunmasında "Beni hipnotize ettiler" dedi.