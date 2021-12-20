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Tekstil fabrikasındaki yangın 2.5 saat sonra kontrol altına alındı

Tekstil fabrikasındaki yangın 2.5 saat sonra kontrol altına alındı
20.12.2021 09:05

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Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2.5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Dulkadiroğlu Erkenez Mahallesi Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ali Coşkun Caddesi Terziler Sitesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Yangına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağanağa rağmen fabrika içerisinde büyüyerek etrafı saran yangın, bitişikteki fabrikalara da sıçradı. 100 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın iki buçuk saat süren müdahalenin ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Binlerce ton tekstil malzemesinin yandığı yangında hasar tespit çalışmaları, gün ağardığında başlayacak. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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