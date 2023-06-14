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Tekstil atölyesinde makine bir anda alev aldı! Korku dolu anlar kamerada

Tekstil atölyesinde makine bir anda alev aldı! Korku dolu anlar kamerada
14.06.2023 16:47

OTOMATİK OYNAT

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Tekirdağ Ergene’de bir fabrikadaki atölyede, baskı makinesinin alev alarak yandığı anlar anbean kameraya yansıdı. Olay sonrası yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yaşam Videoları

Olay, Vakıflar Mahallesi mevkiindeki Ergene 1 OSB'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Baskı makinesinde kalan boyaların temizlendiği sırada bir anda parlayan alevler etrafı sardı. Apar topar atölyeyi boşaltan işçiler, dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sebebiyle yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

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