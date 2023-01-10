Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir şahıs, sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar etti

Olay, merkez ilçeye bağlı Eskicami-Ortacami Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, gelen bir ihbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde A.A. (24) isimli kadını bıçaklanarak öldüğünü ve sevgilisi olan B.G.'yi (26) ise evde asılı halde buldu. Yapılan inceleme sonrasında iddiaya göre B.G.'nin henüz bilinmeyen bir sebeple sevgilisi A.A.'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Polis ve savcılık incelemesinden sonra cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.