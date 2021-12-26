Haberler Yaşam Videoları Tekirdağ'da vagonun üstüne çıkan 16 yaşındaki genç elektrik akımına kapıldı

Tekirdağ'da vagonun üstüne çıkan 16 yaşındaki genç elektrik akımına kapıldı

Tekirdağ'da vagonun üstüne çıkan 16 yaşındaki genç elektrik akımına kapıldı
26.12.2021 11:55

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:54
Tır’a kaçak olarak bindiler...
Ana Sayfa 01:10
Beyşehir Gölü’nde balıkçıların...
Ana Sayfa 05:54
50 günde hayata tutundu
Ana Sayfa 00:44
Çıkan yangında oğlu yanarak...
Ana Sayfa 01:17
Beşiktaş’ta direksiyon...
Ana Sayfa 01:04
Tramvay hattında çarpışan...
Ana Sayfa 01:32
Dalgın annenin unuttuğu bebek...
Ana Sayfa 03:08
Gaziantep'teki pitbull...
Ana Sayfa 00:29
Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:30
Başkan Erdoğan, işçilerle...
Ana Sayfa 03:23
Tevfik Göksu rakamlarla...
Ana Sayfa 01:06
Masumlar Apartmanı 53. bölüm...

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Tren Garı mevkiinde yaşanan talihsiz olayda, bir çocuğu elektrik çarptı. Olay, saat 22.50 sıralarında Tren Garı arkasında tren yolu boyunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki tren vagonunun üzerine çıkan 16 yaşındaki Kartal Kaan A, sağ kolunu kaldırınca elektrik tellerine dokundu ve akıma kapıldı. Elektrik çarpması sonucu çıkan sesi duyan vatandaşlar, olay yerine hızla koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdiler. Kartal Kaan A.’yı vagonun üzerinde yaralı halde görenlerden bazıları şoka girdi. Yaralının arkadaşı 15 yaşındaki Kayahan Can K., gezerken arkadaşının tren vagonunun üzerine çıktığını ve gerilim hattına dokunması sonucu akıma kapıldığını söyledi. Olay mahalline gelen Emniyet, Tredaş, TCDD, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma başlattı. Önce kablolardaki enerji kesildi. Ardından Tredaş ölçü aleti ile gerilim hattında elektrik olup olmadığı test edildikten sonra itfaiye ekiplerince yukarı çıkılarak yaralı çocuk sedyeye konuldu. Ardından sedyeyle taşınarak ambulansa bindirilen 16 yaşında çocuğun üstündeki elbiselerinin bir kısmının yandığı gözlemlendi. Yaralıya ilk müdahale ambulans içerisinde sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Çocuğun ailesine haber verilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA