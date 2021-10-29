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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu 6 kişi tutuklandı
29.10.2021 15:12
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince yapılan 2 aylık takip ve çalışmalarda uyuşturucudan yakalanan 6 kişi tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarıyla ilgili yaklaşık 2 aylık bir çalışma yapıldı. Bu süreçte tespit edilen 6 hedef şahsın karıştığı 10 ayrı olaydaki yakalamalarda, satışa hazır halde, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 3 adet cam ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi. Şüpheli 6 şahıs Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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