Tekirdağ'da trafikte yaşanan tartışma kanlı bitti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen olayda trafik tartışmasında kan aktı. Bıçaklanan iki gençten 18 yaşındaki Emir Tezel yaşamını yitirirken aynı yaştaki arkadaşı yaralandı. 23 yaşındaki katil zanlısı ise jandarma tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre olay Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Motosikletle ilerleyen Emir Tezel ve arkadaşı Kaan Kıvırcık hemzemin geçide geldiği sırada aracında olan Taha G. (23) ile iddialara gör yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından aracından inen Taha G. Emir Tezel ve arkadaşı Kaan’ı bıçakladı. İki genç kanlar içinde kalırken Taha G. olayın ardından kaçtı. Bir vatandaşın yaşananları saniye saniye kaydettiği olayda hastaneye kaldırılan gençlerden 3 bıçak darbesi alan 18 yaşındaki Emir Tezel kurtarılamayarak hayatını kaybederken aynı yaştaki arkadaşı Kaan Kıvırcık yaralı olarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan katil zanlısı ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.