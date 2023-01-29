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Tekirdağ'da takla atan otomobil 1 kişiye mezar oldu 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'da takla atan otomobil 1 kişiye mezar oldu 1 kişi yaralandı
29.01.2023 14:33

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Tekirdağ'da takla atan otomobilin içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti,1 kişi ise yaralandı. aza, Tekirdağ-Hayrabolu yolu Yağcı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Berke Çetinkaya'nın kullandığı 59 AET 226 otomobil, kontrolden çıkarak takla attıktan sonra 100 metre sürüklendi. Kazada sürücü Çetinkaya ile yanındaki Gökay Çakmak yaralandı. Bu sırada hasta sevki için Hayrabolu'ya gidilen ambulanstaki sağlık görevlileri, kazayı görünce yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Berke Çetinkaya hayatını kaybetti, vücudunda kırıklar oluşan Gökay Çakmak'ın tedavisi ise sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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