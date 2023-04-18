Tekirdağ'da şiddetli yağış! Pazar yeri dereye döndü

Yağışta Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Salı Pazarı da nasibini aldı. Pazarın kurulu olduğu alanda adeta dere aktı. Yağış sebebiyle bazı pazarcılar erkenden tegzahı kapatarak evinin yolunu tutarken, kimi pazarcı esnafı ise yağışın geçmesini bekledi. Pazarcı bir vatandaş yağışın felç ettiği pazar ortamına rağmen yağışa çok sevindiğini, mahsulün olması için yağmurun şart olduğunu belirtti.