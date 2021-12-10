Tekirdağ’da şiddetli lodos: Dev dalgalar sahili dövdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşarak kıyıya vuran dev dalgalar sahil alanı sular altında bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılarının ardından Marmara Denizinde dün gece etkisini gösteren lodos fırtınası bu sabah etkisini daha da artırdı. Lodos fırtınası sebebiyle Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında boyları 10 metreye kadar erişen dev dalgalar oluştu. Dalgaların kıyıya vurmasıyla deniz suları sahil alana dökülürken, etrafta bulunan çay bahçeleri ise dev dalgalardan korumak için alandaki sandalye ve masalarını topladı. Fırtına sebebiyle oluşan dev dalgalar, zaman zaman korkutucu seviyelere ulaşırken, fırtınadan dolayı balıkçılarda denizden umduğunu alamıyor.