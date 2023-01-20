Tekirdağ'da polis 5 milyon TL değerinde uyuşturucu yakaladı: 6 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, 6 aydır takibe alınan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye hazırlandıkları bilgi üzerine operasyon için geniş çaplı hazırlık yaptı. Elde edilen bilgiler ile fiziki ve teknik takip sonucunda şehirde bulunan bir iş merkezinde kiraladıkları ofiste uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda polisin elini attığı her yerde uyuşturucu madde bulundu. Aramada 2 av tüfeği, 3 tabanca, 2 hassas terazi, 1 kilo 800 gram uyuşturucu madde skunk, 100 gram kokain, 79 adet uyuşturucu hap ile 20 bin 180 TL nakit para ele geçirildi. Polisin bulduğu uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon olduğu belirlendi. Operasyonda yakalanan 6 şüpheli F.T., A.Ö., H.A., M.A.K., B.N. ve M.K. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediliyor.