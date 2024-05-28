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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024, 09:15 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 09:15

Tekirdağ’da otomobili ile gölete uçan sürücü yüzerek kurtuldu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir otomobil gölete uçtu. Suya gömülen araçtan kurtulmayı başaran sürücü, yüzerek karaya çıkması sonrası kayıplara karıştı. Olay, gece yarısı Marmaracık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çamlık alanda henüz sürücüsü bilinmeyen otomobil gölete düştü. Gölete bir otomobilin uçtuğu ve sürücünün de kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek karaya ulaştığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar düştü. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polis ekipleri, suya gömülen araçta incelemede bulundu. İçerisinde kimsenin olmadığı belirlenen araç, çekici vasıtasıyla sudan çıkarıldı.

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