Haberler Yaşam Videoları Tekirdağ’da korkunç kaza! Otomobilin yük rampasına çarptığı anlar kamerada

Tekirdağ’da korkunç kaza! Otomobilin yük rampasına çarptığı anlar kamerada

Tekirdağ’da korkunç kaza! Otomobilin yük rampasına çarptığı anlar kamerada
11.10.2022 20:42

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 04:24
Tekirdağ'da korkunç kaza!
Yaşam 03:37
Göl üzerine inşa edilen...
Yaşam 02:46
Pazardan dönen yaşlı kadın...
Yaşam 01:34
20 yaşındaki genç husumetlisi...
Yaşam 01:03
Sigara içmeye çıktığı 3. katın...
Yaşam 01:03
Kaçak göçmen operasyonu...
Yaşam 03:56
Ambulans yaya geçidindeki...
Yaşam 01:18
Ardahan’ın yüksek kesimlerinde...
Yaşam 03:33
Artvin'i sel vurdu!
Yaşam 01:30
Ehliyetsiz sürücünün hayattan...
Yaşam 01:05
Geceyi beraber geçirdiği...
Yaşam 00:26
Boşandığı eşini, çocuğunun...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük rampasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Yaşam Videoları

Kaza, sabah saatlerinde Bölgesi Yeşiltepe Mahallesi Çorlu Deri İhtisas Ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Zirai Donatım Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çalıştığı işyerine giden Turgut K. idaresindeki 38 SY 150 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yük bindirme rampasına çarptı.


Kaza sonrası yaralanan sürücü Turgut K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SON DAKİKA