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Tekirdağ'da koca dehşeti, bıçakladığı karısını yerde böyle tekmeledi

Tekirdağ'da koca dehşeti, bıçakladığı karısını yerde böyle tekmeledi
01.11.2021 17:30
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde E.K. isimli şahıs, kıskandığı eşini önce dövdü, ardından bıçakla yaraladı. Olay anı ise, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. isimli şahıs, akşam vakitlerinde eşiyle dışarı çıktı. Gittiği mekanda kıskançlık yüzünden eşiyle tartışan E.K. eşini sokak ortasında döverek bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. G.K. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. E.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gün içerisinde mahkemeye çıkarılan E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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