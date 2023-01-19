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Tekirdağ'da karşıya geçmeye çalışan şahıs, yoldan geçen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Tekirdağ'da karşıya geçmeye çalışan şahıs, yoldan geçen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
19.01.2023 22:07

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Kaza, ilçeden geçen sahil yolu üzeri Barış ve Özgürlük Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen ve henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 33 AEZ 55 plakalı araç, o sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan Ömer Faytoncu'ya (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Faytoncu metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, otomobilin çarptığı Ömer Faytoncu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

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