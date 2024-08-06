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Tekirdağ'da kalp krizi geçiren sürücü kaldırıma böyle çarptı
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 10:01 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 10:01

Tekirdağ'da kalp krizi geçiren sürücü kaldırıma böyle çarptı

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 10:01   |   Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 10:01

Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün, arabasıyla kaldırıma çarptığı anlar kameraya yansıdı. 41 yaşındaki sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden Şaban Gürsoy idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması sonrası kaldırıma çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Şaban Gürsoy'a ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü Gürsoy, sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Gürsoy'un cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Beyaz eşya tamirciliği yapan Şaban Gürsoy'un arkadaş ziyaretine kahve içmeye diye yola çıktığı ifade edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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