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Tekirdağ’da kadınlara para karşılığında fuhuş yaptıran ekibe operasyon!

Tekirdağ’da kadınlara para karşılığında fuhuş yaptıran ekibe operasyon!
26.12.2022 10:38

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının Koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince "Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etme" suçu çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa İlçesinde 2 adreste kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran gruba yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, A.T.A, H.A ve H.S isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan A.T.A ve H.A sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise fuhuş amaçlı kullanılan 6 adet cep telefonu ve birçok cinsel içerikli materyal ele geçirildi.

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