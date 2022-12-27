Haberler Yaşam Videoları Tekirdağ’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir ambulans içinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı yüzlerce ilaç ele geçirildi

Tekirdağ’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir ambulans içinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı yüzlerce ilaç ele geçirildi

Tekirdağ’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir ambulans içinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı yüzlerce ilaç ele geçirildi
27.12.2022 19:41

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:43
Basın Ekspres'te maganda...
Yaşam 04:06
2023 yılı trafik cezaları...
Yaşam 02:03
Telefonuna gelen mesajla...
Yaşam 01:04
İzmir'de kıskançlık cinayeti
Yaşam 02:47
İzmir'de balkonun çökme anı...
Yaşam 01:26
Belediyenin kepçesini çaldı, 3...
Yaşam 01:19
TIR ile servis minibüsü böyle...
Yaşam 01:48
Kavşakta feci kaza:...
Yaşam 02:00
Adıyaman-Malatya karayolunda...
Yaşam 02:07
5 yaşındaki çocuğun gözü...
Yaşam 00:55
Avcılar’da evi boşaltan kiracı...
Yaşam 00:36
Avcılar'da İETT kazası

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy’de gümrük kaçağı yüzlerce sağlık ürünlerinin piyasaya sürüldüğünü belirleyerek çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.K’nin kullandığı ambulansı Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde durdurdu. Ambulansta arama yapan ekipler satışı yasak toplam 3 bin 200 adet ilaç ele geçirdi. Öte yandan, gözaltına alınan M.K ve şirket çalışanı A.B.F ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, firma sahiplerine ise cezai işlem uygulandı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA