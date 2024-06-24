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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024, 21:06 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024, 21:06

Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 6 yaralı

Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy istikametinden Kapaklı istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 34 EM 8794 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritteki S.Ö. idaresindeki 59 ACD 035 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 2 araç hurdaya dönerken, araç içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy’de çeşitli hastanelere kaldırdı.

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