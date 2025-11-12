PODCAST CANLI YAYIN
Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı, 19 göçmen yakalandı

Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı, 19 göçmen yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 19 düzensiz göçmen yakalanırken 5 organizatör tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince E-80 Avrupa Otoyolu İstanbul-Edirne istikametinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 araçta yapılan aramalarda 15 Afganistan, 2 Irak ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan F.D., E.S., T.S., K.N. ve O.K. isimli organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

Bunlar da Var

Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle