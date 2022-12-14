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Tekirdağ’da gazeteci yumruklu saldırıya uğradı

Tekirdağ’da gazeteci yumruklu saldırıya uğradı
14.12.2022 09:25

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Haber 282 Gazetesi sahibi Metin Engin, CHP ilçe yöneticisi Savaş Güney’in yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Engin, şikayetçi olurken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Tekirdağ'da, Haber 282 Gazetesi sahibi Metin Engin iddiaya göre Ergene ilçesinde başka bir gazetenin bürosunu ziyarete gitti. Engin, burada CHP Ergene ilçe yöneticisi Savaş Güney ile karşılaştı. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Güney, Engin'i yere yatırarak yumrukladı. Engin, yüzüne aldığı darbelerle yaralanırken Güney, iş yerinden çıkıp gitti.

Saldırının ardından hastaneye giden gazeteci Metin Engin, darp raporu olarak gittiği emniyette Savaş Güney'den şikayetçi oldu. Engin, "Gazeteci arkadaşın ofisinde siyaset konuşurken, Savaş Güney 'Siz gazeteci değilsiniz, para ile haber yapıyorsunuz' dedi.

Ben de kendisine, daha önce ilçe başkanının sonra da belediye başkanının yanında olduğunu söyledim. O zaman bana saldırdı. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

Olayın ardından Ergene ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Savaş Güney'in de ifadesine başvuruldu. Güney'in emniyetteki ifadesinde Metin Engin'in, partisi ve kendisine küfür ettiğini söylediği öğrenildi.

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