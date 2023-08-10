Tekirdağ’da fırtınada denize giren 2 kişi yürekleri ağza getirdi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesinde fırtına sonrası yoğun dalgaların arasında denize girip uzaklaşan 2 kişi yürekleri ağza getirdi. Onları denizde görenler hemen telefonlara sarılıp 112’yi aradı. İlçeye bağlı Kumbağ Mahallesinde fırtınaya rağmen bazı vatandaşlar plaja giderek denize girmeye çalıştı. Suya girenlerden 2 kişi yoğun dalgalara rağmen denizin açıklarına doğru yüzerek gözlerden kayboldu. 2 kişinin dalgaların arasında kaybolduğunu fark eden plajdaki vatandaşlar, panik içerisinde durumu 112’ye haber verdi. 2 kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı bütün ekipleri seferber etti.