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Tekirdağ'da feci kaza! Yaya ve motosikletliye çarpan ticari taksi lokantaya böyle daldı

Tekirdağ'da feci kaza! Yaya ve motosikletliye çarpan ticari taksi lokantaya böyle daldı
09.03.2023 00:29 - Son Güncelleme: 09.03.2023 00:48

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Kaza, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit üzeri Cumhuriyet Parkı ışıklar mevkiinde meydana geldi. Bulvar yolu üzerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine seyreden A.D. yönetimindeki motosiklet ile pazartesi pazarının kurulduğu Güldalı Sokak’tan çıkış yapan H.Ö. idaresindeki ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan ticari taksi, yoldan geçen G.G. isimli yayaya çarptıktan sonra köfteci dükkanına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü A.D. ve G.G. isimli yaya kadın yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan işyeri önünde oturan lokanta sahibinin kıl payı atlattığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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