PODCAST CANLI YAYIN

Tekirdağ'da feci kaza kamerada: Otomobil yaya geçidinde 2 kadına çarptı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadınlar yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TEKİRDAĞ'DA OTOMOBİL YAYA GEÇİDİNDE 2 KADINA ÇARPTI
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 34 AK 1224 plakalı otomobil, Cengiz Topel Caddesi'nde yaya geçidinde A.D. ve N.A'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadınlar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü B.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bunlar da Var

Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı
Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı
Arnavutköy’de yol kenarında tabancayla ölü bulundu - Video
Arnavutköy’de yol kenarında tabancayla ölü bulundu - Video
Erzincan'da trafik kazası: 3 ölü 6 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 3 ölü 6 yaralı
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle