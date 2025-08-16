Tekirdağ'da feci kaza kamerada: Otomobil yaya geçidinde 2 kadına çarptı

TEKİRDAĞ'DA OTOMOBİL YAYA GEÇİDİNDE 2 KADINA ÇARPTI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 34 AK 1224 plakalı otomobil, Cengiz Topel Caddesi'nde yaya geçidinde A.D. ve N.A'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadınlar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü B.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.