Tekirdağ'da feci kaza kamerada: Otomobil yaya geçidinde 2 kadına çarptı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadınlar yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 34 AK 1224 plakalı otomobil, Cengiz Topel Caddesi'nde yaya geçidinde A.D. ve N.A'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadınlar yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü B.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.