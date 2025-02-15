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Tekirdağ’da feci kaza: İşçi servisi takla attı! 25 yaralı
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Tekirdağ'da feci kaza: İşçi servisi takla attı! 25 yaralı

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 18:51 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 18:51

Muratlı ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün takla atması sonucu kazada 25 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis midübüsünün takla atması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.40 sıralarında Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde bir kimya fabrikası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; Raif A. (63) idaresindeki 59 S 6215 plakalı Akın Raşel Tekstil Boyahanesi işçilerini taşıyan servis minibüsü, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin de tesiriyle yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Raif A. ile araçta bulunan yaklaşık 25 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 6 ambulans ve 2 itfaiye aracı sevk edildi. Emniyet ekipleri yolda trafik güvenliğini sağladı. Can pazarı yaşandı. Kaza mahallinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralılardan 16 tanesi Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar ise ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Emniyet ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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