Tekirdağ’da fabrikada korkunç patlama: 2 ölü

TEKİRDAĞ'DA FABRİKADA PATLAMA: 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Olay, Avrupa Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir anestezi gazı üretim tesisinde meydana geldi.

Fabrika kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen patlama çevrede paniğe yol açtı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, patlamada fabrikada çalışan 2 işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ederken, Tekirdağ Valiliği ve ilgili kurumlar olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.