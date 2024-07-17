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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024, 16:49 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2024, 16:49

Tekirdağ'da çiftlik yangını: 15 bin balya saman yandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 15 bin balya saman yandı. Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Dereağzı Mahallesi'ndeki Bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte bulunan saman balyalarından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerin çiftlikteki yangına müdahale çalışması başlattı. Yangın öncesi çiftlikteki hayvanlar alandan çıkarılırken çiftlikte bulunan 15 bin saman balyası ise alev alev yandı. Yangın kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı. Çiftlikteki saman balyaları yangını drone ile havadan da görüntülendi.

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