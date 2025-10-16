PODCAST CANLI YAYIN
Tekirdağ’da can pazarı: Çöp kamyonu metrelerce yüksekten şarampole uçtu

Tekirdağ Çorlu’da yoldan çıkan çöp kamyonunun, metrelerce yüksekten şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 3 belediye işçisi yaralandı.

Kaza, Hatip Mahallesi çöp döküm sahası yolu üzeri Karatepe Kümeevleri mevkiinde meydana geldi. Çorlu'dan Karatepe istikametine seyreden Şerif E. idaresindeki Çorlu Belediyesi çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Çöp kamyonunun metrelerce yüksekten şarampole çakılması sonucu kabini ters döndü. Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Sürücü Şerif E. ve araçta bulunan Ahmet İ. ve Gökberk H. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından belediye görevlilerinin de yardımıyla patikadan çıkarılarak ambulansa getirildi. Yaralı 3 belediye işçisi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

