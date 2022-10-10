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Tekirdağ'da bir adam sigara içmeye çıktığı 3. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Tekirdağ'da bir adam sigara içmeye çıktığı 3. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti
10.10.2022 10:49

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sigara içmek için 3. katın balkonuna çıktığı öne sürülen 42 yaşındaki adam, dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, gece yarısı Havuzlar Mahallesi Bayrak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3. kattaki ikametinin balkonuna sigara içmeye diye çıkan Aycan Güngör (42), dengesini kaybederek, beton zemin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Güngör‘e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan evli ve bir çocuk babası Aycan Güngör, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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