Tekirdağ’da bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı!

Giriş Tarihi: 1.05.2025 19:01:17

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde, 25 yaşındaki Rabia Y., çamaşır makinesini çalıştıramayan komşusuna yardım etmek için evlerine gittiği sırada, evde bulunan 14 yaşındaki İ.Ş. tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Saldırgan çocuk, Rabia Y.'nin cep telefonu ve bazı ziynet eşyalarını alarak olay yerinden kaçtı . Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı . Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri , olayın ardından başlattıkları çalışmada 14 yaşındaki saldırgan İ.Ş.'yi kısa sürede yakaladı . Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla ilgisi olduğu iddia edilen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) isimli iki kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve 14 yaşındaki İ.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi . Diğer şüpheli İ.Ş. ise serbest bırakıldı . Tutuklanan A.K. ve İ.Ş.'nin hala çocukları olduğu , serbest kalan İ.Ş.'nin ise tutuklananlardan birinin dayısı, diğerinin amcası olduğu öğrenildi.