Tekirdağ’da baba dehşeti: 2 yaşındaki çocuğunu yaralayan şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 20:19 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025 20:19

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yaşanan olay, büyük bir dehşet yarattı. İddiaya göre, 18 yaşındaki H.İ.Ç., eşi B.Ç. ile tartıştıktan sonra öfkesini 2 yaşındaki oğlu H.Ç.'den çıkardı. Sinirle oğlunun uyuduğu odaya giren baba, çocuğu yatağından kaldırıp yere fırlattı.

Yaşanan arbedede ağır yaralanan küçük çocuk, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Durumu ciddi olan H.Ç., ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde kafa travması geçirdiği ve beyin kanaması yaşadığı belirlenen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Öğle saatlerinde yoğun bakımdan çıkarılarak çocuk servisine alınan H.Ç.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

BABA TUTUKLANDI

Olayın ardından adli rapor tutulmasıyla birlikte şüpheli baba H.İ.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan H.İ.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

KOMŞULARIN İFADELERİ

Olayın yaşandığı gece büyük bir gürültü duyduklarını belirten komşular, H.İ.Ç.'nin sık sık eşiyle kavga ettiğini ve gürültünün bir eşyanın yere fırlatıldığı izlenimi verdiğini ifade etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

