SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Tekirdağ'da acı olay! Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Haberler Yaşam Videoları

Tekirdağ'da acı olay! Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024, 22:31   |   Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024, 22:31

Tekirdağ Çorlu'da ikamet balkonundan düşen 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Cemaliye Mahallesi Dere Meydanı mevkiinde meydana geldi. Yurt dışından geçici süreyle ziyarete gelen oğluyla tek başına yaşadığı evde bulunan Suad Tunalı (88), apartmanın 1. katındaki ikamet balkonundan henüz bilinmeyen bir sebeple metrelerce yüksekten beton kaldırımın üzerine düştü.
Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tunalı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Tunalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Tunalı'nın ölümüyle ilgili polis tarafından soruşturma sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Orman yangınlarında son durum!
15.08.2024Perşembe
TEM Otoyolu’nda korkutan otomobil yangını
15.08.2024Perşembe
Diyarbakır'da feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı, metrelerce savruldu
15.08.2024Perşembe
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi! O anlar kamerada
15.08.2024Perşembe
36 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın Muğla'da erkek kılığında yakalandı
15.08.2024Perşembe
Bunlar da Var
A SPOR CANLI YAYIN İZLE | TRABZON MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Rapid Wien - Trabzonspor CANLI İZLE | TS - Rapid Wien A Spor naklen izle! 02:17
A SPOR CANLI - RAPİD WİEN - TRABZONSPOR MAÇI NAKLEN ŞİFRESİZ İZLE!
15.08.2024Perşembe
Küçükçekmece’de dehşet anları: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı! Gözü dönen cani yakalandı 03:22
Küçükçekmece'de dehşet anları
15.08.2024Perşembe
Adana ’Sıfır Bir’ dizisinin Tümer Abi’sine silahlı saldırı! Taner Adakaner hastaneye kaldırıldı! 01:29
Adana 'Sıfır Bir'in Tümer abisi Taner Adakaner'e silahlı saldırı!
15.08.2024Perşembe
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi! O anlar kamerada 00:51
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi!
15.08.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA