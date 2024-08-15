Olay, Cemaliye Mahallesi Dere Meydanı mevkiinde meydana geldi. Yurt dışından geçici süreyle ziyarete gelen oğluyla tek başına yaşadığı evde bulunan Suad Tunalı (88), apartmanın 1. katındaki ikamet balkonundan henüz bilinmeyen bir sebeple metrelerce yüksekten beton kaldırımın üzerine düştü.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tunalı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Tunalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Tunalı'nın ölümüyle ilgili polis tarafından soruşturma sürüyor.