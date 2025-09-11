PODCAST
Tekirdağ'da 5. kattan düşen işçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 22:24
Tekirdağ Çorlu'da inşaatı devam eden binanın 5. katında kurulu iskeleden düşen 38 yaşındaki boya badana işçisi hayatını kaybetti.
CANLI YAYIN