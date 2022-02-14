Tekirdağ'da 47 bin TL değerinde spiral ve matkap çalan hırsız kamerada

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir işyerinden 47 bin TL değerinde spiral ve matkap çalan hırsız kameraya yakalandı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100.Yıl Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinden çeşitli markalarda spiral, matkap gibi 47 bin 550 TL değerinde malzemelerin çalınması olayı ile Süleymanpaşa İlçe Emniyet Ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yapmış olduğu kamera ve saha çalışmalarında, olayda şüpheli şahsın kullanıldığı değerlendirilen motosiklet Çınarlı Mahallesinde görülerek yapılan araştırmada şüphelinin A.G. olduğu tespit edildi.