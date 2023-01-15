Haberler Yaşam Videoları Tekirdağ’da 3 yol ayrımında drift atarken mahalle bekçilerine yakalanan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi

Tekirdağ’da 3 yol ayrımında drift atarken mahalle bekçilerine yakalanan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi

Tekirdağ’da 3 yol ayrımında drift atarken mahalle bekçilerine yakalanan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi
15.01.2023 19:18

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Gece saatlerinde yaya devriye görevine çıkan Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı ile Eski Tekirdağ Caddesi’nin kesiştiği 3 yol ayrımında bir aracın drift attığını fark etti. Koşar adımla aracın peşine düşen bekçi görevlileri, Bulgaristan uyruklu araçla birlikte sürücüsünü Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde yakaladı. Olay yerine gelen trafik polisleri tarafından O.Y. isimli sürücüye drift atmaktan 20 bin 342 lira para cezası kesilirken, işlemlerin ardından araç da sahibine teslim edildi.

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