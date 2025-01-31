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Tekirdağ’da 1 ton 375 litre kaçak içki ele geçirildi
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Tekirdağ'da 1 ton 375 litre kaçak içki ele geçirildi

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 14:36

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 1375 litre kaçak içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kapaklı ilçesinde ikamet eden S.Ö. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 1100 litre el yapımı şarap, 275 litre el yapımı rakı, 1 adet bakır kaynatma kazanı ve 1 adet plastik kaynatma düzeneği ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olarak belirlenen kaçak içkilere el konuldu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden kaçak içki üretimi ve satışına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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