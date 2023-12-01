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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023, 09:03 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, 09:07

Tekirdağ ve İstanbul'da uyuşturucuya dev operasyon: 11 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla mücadele şube Müdürlüğününce yapılan günlük ve planlı çalışmalarda Malkara, Çerkezköy, Çorlu ve İstanbul Çekmeköy ilçesinde 10 adrese operasyon düzenlendi. 10 ayrı ikamet aramalarında, 552 gram sıvı halde sentetik kannabinoid maddesi üretiminde kullanılan kimyasal madde, katı halde 37,50 gram sentetik kannabinoid maddesi üretiminde kullanılan A-M kimyasal hammadde, 71.9 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 1 adet sprey ve 3 adet kutu içerisinde aseton maddesi, 790 adet sentetik ecza hap, 141 gram esrar maddesi, 3 fişek halinde 2 gram metamfetamin maddesi, 66 adet gümrük kaçağı içki ve 23 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet extasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 145 TL para ele geçirildi.

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