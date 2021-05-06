RAMAZAN İMSAKİYE
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Tekirdağ semalarına ilerleyen esrarengiz sıralı yıldızlar | VİDEO İZLE

Tekirdağ semalarına ilerleyen esrarengiz sıralı yıldızlar | VİDEO İZLE
06.05.2021 23:53
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Tekirdağ’da semalarında görülen sıralı ışıklar şaşkınlıkla karşılanırken, aynı yıldızlar geçen yıl bu tarihlerde yine görüntülemişti.


Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Tekirdağ semalarında tek sıra halinde ilerleyen çok sayıda sıralı ışığı gören vatandaşlar, o anları hayretler içinde telefonuyla görüntüledi.


Aynı tarihte yine görüntülemişlerdi.


Geçen yılda bu tarihlerde gökyüzünde sıralı şekilde ilerleyen cisimlerin, Starlink uyduları olduğu şeklinde yorumlar yapılmıştı.

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