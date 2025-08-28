PODCAST CANLI YAYIN

Tekirdağ Malkara’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Yusuf A.A. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA MALKARA'DA MEYDANA GELDİ
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. 74 yaşındaki Necmettin Y. idaresindeki 59 AET 967 plakalı otomobil, Pazar yerine dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen 34 DBB 222 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI
Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yusuf A.A. hafif şekilde yaralandı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

