Tekirdağ Malkara’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

KAZA MALKARA'DA MEYDANA GELDİ

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. 74 yaşındaki Necmettin Y. idaresindeki 59 AET 967 plakalı otomobil, Pazar yerine dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen 34 DBB 222 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI

Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yusuf A.A. hafif şekilde yaralandı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.