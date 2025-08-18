Tekirdağ Kapaklı’da iki araç çarpıştı: 1 kişi yaralandı

KAVŞAKTA ÇARPIŞMA

Tekirdağ Kapaklı 19 Mayıs Mahallesi Toygar Sokak ile Tahtacılar Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, S.A. idaresindeki 59 AJZ 808 plakalı hafif ticari araç ile 34 DS 4898 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 ekipleri, yaralı S.A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerinde polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazanın oluş şekli ve sürücülerin durumu araştırılıyor.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çarpışmanın etkisiyle maddi hasar gören iki araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

TRAFİK KONTROLLÜ ŞEKİLDE NORMALE DÖNDÜ

Kazanın ardından kısa süreli aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla kontrollü bir şekilde normale döndü.