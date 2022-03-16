Haberler Yaşam Videoları Tekirdağ Çorlu'da ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan sürücüye motosikletin değeri kadar para cezası: 11 bin 645 lira

Tekirdağ Çorlu'da ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan sürücüye motosikletin değeri kadar para cezası: 11 bin 645 lira

Tekirdağ Çorlu'da ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan sürücüye motosikletin değeri kadar para cezası: 11 bin 645 lira
16.03.2022 09:04

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 05:26
Acılı baba konuştu
Yaşam 01:12
Elazığ'da evlerin içi karla...
Yaşam 03:05
Otobüs durağında unutulan...
Yaşam 00:44
Şeker sanıp yuttu hastanelik...
Yaşam 01:09
Alkollü içecek çalan şahıslar...
Yaşam 02:30
Simülasyon tırında 6.8...
Yaşam 01:11
Taksim'de silahlı saldırgan...
Yaşam 01:52
Kars’ta 15 kişi donmaktan son...
Yaşam 00:57
Acı olay! 3 yaşındaki çocuk...
Yaşam 02:41
Anadolu Yakası'nda kar yağışı...
Yaşam 05:29
Yuvacık Barajı'ndaki su...
Yaşam 00:35
Rusya Kramatorsk’ta sivil...

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanırken trafik polisine yakalanan sürücüye 11 bin 645 lira para cezası kesildi. 11 bin 645 lira ise motosikletin değerine denk geliyor.

Yaşam Videoları

Çorlu ilçe merkezinde Trafik polisi ekipleri, plakasız motosikletlilere göz açtırmıyor.

Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde plakasız trafikte seyreden bir motosikletli trafik polisi tarafından takibe alındı.

Kısa süren kovalamaca sonrası, kaçan motosikletli santral mevkiinde yakalandı.

16 yaşındaki motosiklet sürücüsü M.M.G.'nin ehliyeti olmadığı, kullandığı plakasız motosikletin de sigortası ve muayenesinin olmadığı ortaya çıktı.

Çekici vasıtasıyla motosiklet yediemin otoparkına konulurken, sürücüye de 11 bin 645 lira para cezası kesildi.

SON DAKİKA